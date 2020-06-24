Депутат опозорилась заявлением о бедных семьях, у которых рождаются дети "очень низкого качества" (видео)

Совет Федерации профсоюзов Украины требует отставки Третьяковой.

Депутат от «Слуги народа» и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».

Видео с конференции с участием Третьяковой в Facebook появилось на странице Страйком «За майбутнє». На выступление политика уже отреагировал Совет Федерации профсоюзов Украины: требуют уволить женщину.

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«Когда мы демографически предоставляем средства, которые используются семьей не для того, чтобы предоставить ребенку равные права, образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь. То мы получаем, я скажу так жестко, детей очень низкого качества, которые тоже садятся на публичные средства. Это тоже Маргарет Тэтчер говорила когда-то», – заявила Третьякова.

Она добавила, что «Британия в этом плане очень жестока к тем, кто не работает и не защищает».

«Там даже был один лорд, который говорил, что тот, кто садится и хочет получить социальную помощь, его нужно стерилизовать. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования», – сказала депутат.

При этом Третьякова объяснила, что "такими жестокими методами власть выкорчевывала из общества элементы, не являющиеся защитниками и кормильцами".

«Песню петь надо тому, кто ежедневно встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, для того, чтобы кормить своих иждивенцев. Все, кто этого не делает, не может относить себя к достойной жизни. Так, я считаю, надо защищать простого человека», – высказалась она.

Как сообщал УНИАН, пиарщики депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко сделали рекламным сообщение, в котором тот на камеру передал пострадавшим вследствие взрыва в доме на Позняках килограмма лимонов.

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