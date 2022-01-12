Представители стран-членов НАТО и РФ провели серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации в Украине и вокруг нее.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что Альянс и Российская Федерация имеют существенные разногласия относительно Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО-Россия.

Генеральный секретарь сказал, что состоялся не простой разговор с представителями РФ.

"У нас состоялся серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации в Украине и у нее и относительно последствий для европейской безопасности. Существуют существенные разногласия между странами-членами НАТО и Россией по этим вопросам. Наши разногласия нелегко преодолеть, но позитивным сигналом является то, что все страны-члены НАТО и Россия сели за один стол и взаимодействовали по существенным вопросам", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что в течение двух лет заседания Совета НАТО-Россия не проходили.

Читайте такжеКонгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО+"Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сегодня состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на встречах с представителями РФ на этой неделе будут урегулированы все вопросы и проблемы, но подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы с РФ относительно будущего членства Украины в Альянсе.

Заседание Совета НАТО-Россия состоялось на фоне наращивание Россией войск на границе с Украиной, а также в связи с требованием РФ к США и НАТО обязаться не принимать Украину к членству в Альянсе.

Ранее, 10 января, в Женеве представители США и РФ провели диалог по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

После встречи Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину, но подчеркнул требованию РФ получить правовые гарантии нерасширения НАТО и призвал Альянс отказаться от "освоения территории" новых членов.

В то же время Шерман заявила о жесткой позиции поддержки. В частности, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины к НАТО. По словам Шерман, США не позволят "силой закрыть политику НАТО", которая всегда была центральной для альянса НАТО". Также она сказала, что без участия Украины решения приниматься не будут.

Шерман заявила, что Россия разжигает войну на Донбассе и последние действия РФ со взысканием войск к границам Украины вызывают возобновление кризиса не только для Украины, но для всей Европы.

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