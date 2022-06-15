Последний транш военной помощи Украине был недостаточным, Украина сейчас существенно недовооружена.

Для НАТО настало время понять - или Альянс выходит за очерченную территорию, или прекращает свою деятельность.

Такую позицию высказал бывший главнокомандующий (1997 – 2000 гг.) союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк относительно нынешнего состояния дел на российско-украинском фронте, пишет "Голос Америки".

По словам генерала в отставке, чтобы остановить российскую агрессию против Украины, необходимо прямое вмешательство сил НАТО.

"Идея Генерального секретаря Йенса Столтенберга, которая сегодня нашла поддержку, что НАТО не может ничего сделать, если не будет прямой атаки, эта идея была нивелирована еще в 90-х годах. Пришло время вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это объявим и прикажем россиянам прекратить огонь. Войну невозможно остановить без вмешательства НАТО", - отметил Кларк.

"Возможно, определенная коалиция государств могла бы вступиться. Также было бы замечательно, если бы они потенциально имели поддержку ООН. Но по состоянию на сейчас весь Альянс вряд ли пойдет на такой шаг. Хотя лично я поддержал бы это решение", - заявил Филипп Бридлав, генерал армии США в отставке, командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе 2013-2016 годов.

По словам Бридлава, сейчас США должны усилить свое участие и предоставлять больше вооружения Украине. Он также считает, что последний транш военной помощи Украине был недостаточным. Украина сейчас существенно недовооружена. Противопоставление сил измеряется в" соотношении 10 к одному", - утверждает генерал в отставке.

Ранее стало известно, что первая техника от США по ленд-лизу должна прибыть в Украину где - то через 2-3 недели.

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