Успокаивать военно-политическое руководство РФ поздно, убежден президент Украины.

Мир сегодня должен вернуть Россию в пределы ее территории, а не искать с ней взаимопонимания, потому что только словами никто не сможет унять российское руководство, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом шла речь во время онлайн-участия в Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", информирует Офис главы государства.

"Уже нельзя успокаивать военно-политическое руководство Российской Федерации. Для этого поздно. Говорить с ними ежедневно, внедрять конкретные финансовые, экономические санкции – все это нужно было делать раньше, до полномасштабного вторжения. Сегодня нет "серой" зоны, есть только поддержка. Если вы поддерживаете мир, то вы поддерживаете Украину. Если вы поддерживаете конкретную войну, тогда вы находите какое-то постоянное понимание с Российской Федерацией", - отметил Зеленский, отвечая на вопросы участников саммита.

По убеждению президента, сейчас никакими словами никто не сможет унять Россию – это будет лишь политическая игра со стороны российских властей.

"Я считаю, что сегодня миру надо четко ставить Российскую Федерацию, ее руководство на место. А их место – на их территории. И там они должны быть, жить и решать, что им делать", – подчеркнул Президент.

В то же время он сделал акцент на том, что Украина не намерена каким-то образом пересекать границы России.

"Украина находится на своей земле. Далеко зайти Украине - это значит зайти на территорию России. Мы этого не хотим. Мы этого не хотим. Мы этого не делаем. У нас нет таких планов. Мы уважаем международное право, суверенитет и территориальную целостность любого государства. Но война на нашей земле. На нашей земле гибнут люди. Поэтому мы давим на Россию с нашей земли", – заявил глава государства.

Как отметил президент, ситуация в Украине должна стать для всего мира примером того, что нужно вводить превентивные санкции и делать другие шаги, чтобы не допустить войны, не дожидаясь начала вооруженного конфликта, когда уже есть сотни тысяч жертв, миллионы беженцев и другие кризисы.

"Потому что позитива от войны нет в мире. Никто не получает от этого позитива, кроме некоторых политических лидеров, у которых ежедневно увеличиваются амбиции из-за их политического аппетита", - резюмировал Зеленский.

Как писал УНИАН, ранее Папа Римский Франциск напомнил о 100 днях полномасштабного вторжения России в Украину и призвал лидеров государств сесть за стол переговоров, чтобы не привести человечество к гибели.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк подчеркивал, что с российским президентом Владимиром Путиным разговаривать нет смысла, потому что у него уничтожение государственности Украины – это ключевой и принципиальный вопрос.

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