Инцидент произошел во время рассмотрения законопроекта о наказании за ложь в декларациях.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко отметился очередной хамской выходкой в сессионном зале Верховной Рады и сорвал аплодисменты.

Как передает «Апостроф», 3 июня перед голосованием за законопроект президента Владимира Зеленского №4651 об ответственности за ложь в декларациях Тищенко попытался закрыть ноутбук вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

Часть депутатов поддержала нардепа, аплодируя ему и выкрикивая «Коля, Коля».

Наказание за ложь в декларациях: предыстория

В октябре 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Позже парламент принял изменения в закон «О предотвращении коррупции», которыми предусмотрено восстановление полноценной деятельности НАПК.

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, предусматривающий наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование (№4651). 15 апреля Рада приняла его в первом чтении.

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Автор: Катерина Шварц