Инцидент произошел на фоне кадровых перестановок в межпарламентской группе дружбы с Венгрией.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич с трибуны Верховной Рады «послал» по-венгерски нардепа и главу Закарпатской организации «Слуги народа» Николая Тищенко.

Инцидент произошел на заседании парламента в среду, 2 июня. Причина – кадровые перестановки в межпарламентской группе дружбы с Венгрией.

«Вчера произошла странная вещь. Из 63 членов группы срочно созвали 34 представителей «Слуги народа» и отозвали с постов сопредседателей двух народных депутатов, двух, кстати, единственных венгров в этой Раде – это меня и моего коллегу Валеру Лунченко. Ради чего? Та мы все поняли! Ради того, кто является третьим по влиянию человеком в Украине: после президента, после Ермака… Коля! – заявил Шуфрич, возмущаясь. – У Лукашенко – свой Коля, а у Зеленского – свой».

«Коля, ну какой ты венгерский, ты же Оболонский, куда ты прешься?!» – добавил Шуфрич и «послал» Тищенко на венгерском языке, сорвав аплодисменты.

При этом свое высказывание нардеп закончил фразой «давай до свидания».

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Автор: Катерина Шварц