Россия продолжает нагнетать ситуацию, выдвигая ультиматумы Западу и Украине. И постоянно – на уровне президента РФ Владимира Путина, руководителей российских Минобороны и МИД, руководства Генерального штаба РФ – обвиняет нас в том, что мы, мол, готовим провокации. Между тем в самой России МЧС разработало инструкцию по массовым захоронениям в мирное и военное время. То есть российские власти на законодательном уровне утвердили механизм быстрой организации "братских могил" - для "погибших во время военных конфликтов или вследствие чрезвычайной ситуации в мирное время". А на днях российские СМИ обнародовали расследование о том, как в их стране происходит активная подготовка групп наемников в "командировки" на Донбасс.

Ответ РФ прост: регулярные войска не находятся на Донбассе

На самом деле для Украины все это – не новость. Ведь под эгидой Минобороны РФ и Генштаба РФ вербовка наемников происходила и раньше. Те, кто соглашались, оформлялись на контракт через военкоматы и, разумеется, отправлялись на Донбасс. Однако официально Россия продолжает отрицать этот факт. Мол, их здесь нет. А если кто-то из россиян даже попал в плен и признался, что он не "тракторист" или "шахтер", то ответ РФ прост: регулярные войска не находятся на Донбассе, только "добровольцы"…

В общем, на указанные новости из России стоит обратить внимание для понимания двух факторов.

Первое - это спланированная утечка информации для того, чтобы наши союзники видели: Россия готовится. Что, кроме военных учений, еще и пополняет свои резервы. Что для этого будут задействованы даже "добровольцы", которые сегодня набираются. Да, в плане подготовки это еще не значит, что они будут воевать. Но резерв готовится. В частности, с такими "контрактниками" могут нарабатываться подразделения, которые могут быть задействованы в случае широкомасштабного вторжения. В этом контексте работают и механизмы и возможности массовых захоронений, которые непременно будут в случае широкомасштабных военных действий на территории нашего государства.

Им нужен мотив, чтобы обвинить Украину в провокации

Второе – информация о вербовке "добровольцев" для "освобождения Новороссии" и заявления о вероятных провокациях со стороны Украины свидетельствуют, что Россия уже может готовить такие столкновения, чтобы обвинить нас. То есть им нужен повод, чтобы обвинить Украину в провокации. И они уже заявили на весь мир, что для вторжения задействуют фейковые причины.

Что в этой ситуации стоит делать Украине?

Во-первых, показывать, рассказывать нашим партнерам и союзникам, что делает РФ. Раскрывать замыслы России. Демонстрировать, что они готовятся для искусственных провокаций. Так мы можем их упредить.

Россия может задействовать провокации по двум направлениям

Понятно, что это концентрирует нашу разведку – всесторонне и своевременно знать конкретное время и замысел проведения провокаций. Мы должны знать, какие силы будут задействованы с российской стороны, какой военный сценарий они рассматривают. Сейчас Россия может задействовать провокации по двум направлениям – на линии разграничения в донецкой и Луганской областях, а второй фронт – на границе с Крымом.

В этой ситуации стоит задействовать наших партнеров для мощного давления на Россию, чтобы перевести формат с войны и конфронтации к переговорам – пусть тяжелым и сложным, но консолидированным.

Во-вторых, мы должны готовиться к любому развитию событий. Речь и о готовности ВСУ, и о готовности всего сектора безопасности – должны объединить силы разведки, безопасности, резерва... Нужно провести заседание СНБО, заседание мощного штаба, который наработает необходимые меры. То есть должны прогнозировать все сценарии и шаги, которые может сделать Россия, и генерировать конкретные ответные действия. Объединенное общество, подготовленное к обороне, является самым мощным предохранителем от провокаций.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины