В документе приводится пример, когда за трое суток надо похоронить тысячи людей.

Россияне написали инструкцию для срочных захоронений во время войны. В частности, описан алгоритм создания братских могил.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Это не наш выбор": Путин заявил, что РФ не хочет кровопролитияВ документе приводится пример, когда за трое суток надо похоронить тысячи людей. Описано, сколько времени надо на создание братской могилы, какие у нее должны быть размеры и каким бульдозером ее лучше засыпать.

Документ появился на сайте министерства чрезвычайных ситуаций еще в начале осени, но журналисты обратили на него только сейчас. Документ вступает в силу 1 февраля 2022 года.

Возможное наступление РФ

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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