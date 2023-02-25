Нетрудно догадаться, кто не поддержал общую риторику.

Встреча группы G20 завершилась без совместного заявления. Как сообщает Европейская правда, причиной этому стало нежелание России и Китая соглашаться с формулировками относительно войны в Украине.

США настаивали, чтобы в итоге встречи было прямое осуждение России за вторжение в суверенную страну. Однако РФ и Китай не согласилась с этим утверждением.

Индия выступила против использования слова "война" в коммюнике. Россия поддержала такое решение, ведь считает свои действия в Украине "специальной военной операцией".

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Итоговый документ опубликовала Индия на правах председательствующей страны в G20. В него вошли части из декларации, которая была принята на саммите Большой двадцатки в ноябре прошлого года. Однако в текущем случае было указано, что Россия и Китай не согласились с третьим и четвертым пунктами.

"Большинство участников решительно осуждают войну в Украине и отмечают, что она влечет за собой огромные человеческие страдания и усугубляет проблемы в глобальной экономике, затрудняя рост, ускоряя инфляцию, срывая цепочки поставок, повышая риски в энергетической и продовольственной сфере, увеличивая риски финансовой нестабильности", - говорится в третьем пункте.

Кроме этого было отмечено, что G20 – это не площадка для решения проблем безопасности, но участники признают, что эти проблемы могут существенно влиять на глобальную экономику.

В структуру четвертого параграфа входит акцентирование на важности обеспечения международного права, мира и стабильности. В том числе оно включает уважение к правилам Хартии ООН а также защита гражданского населения и инфраструктуры.

"Применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемо. Жизненно важны мирное разрешение конфликтов, усилия по реагированию на кризисы, дипломатия и диалог. Наша эпоха не должна быть эпохой войны", - говорится в документе.

Индия выступала с заявлением председательствующего, так как участники саммита не дошли до консенсуса. Некоторые чиновники ранее заявляли, что стоит надеяться лишь на неожиданный сюрприз, чтобы удалось договориться о коммюнике.

Февральский саммит G20 на Бали

Принимающая страна Индия отказалась обсуждать на съезде G20 санкции против России. Она хотела избежать дебатов и конфликта во время встречи.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страны должны вместе подписать все пункты заявления, или она не будет принята. Он отметил, что важно в этом случае "говорить на одном языке".

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