По словам президента, военный парад будет проводиться в Киеве и Одессе, «на суше, и на воде».

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что на 30-ю годовщину независимости Украины состоится большой военный парад.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы на посту.

«24 августа - День независимости Украины. Будет парад на 30-летие нашей независимости. Парад будет военный. Он будет большой как на суше, так и на воде - будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане», - подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что вечером 24 августа на стадионе НСК «Олимпийский» состоится большой концерт украинских звезд.

Также президент сказал, что в рамках празднования независимости в один из дней августа в Украину впервые привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, которую смогут увидеть все желающие.

Пресс-конференция Зеленского: что известно

В четверг, 20 мая, глава государства Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на президентском посту.

Началось мероприятие в 12:00 по киевскому времени. Он проходит на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.

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Автор: Виталий Саенко