У здания предприятия дежурят полицейские и нацгвардейцы.

У здания государственного предприятия "Антонов", где сегодня в 12:00 должна состояться пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, начали собираться журналисты.

Читайте такжеСовет рассматривает назначение главы Минздрава и еще двух министров (онлайн)Как передает корреспондент УНИАН, сейчас у входа в здание в очереди стоят около 100 журналистов, они продолжают прибывать.

Представители медиа, которые стоят в начале очереди, рассказали, что приехали около 9:00.

Однако, согласно анонсу, пропускать СМИ начнут после 10:30.

Недалеко от входа, с которого будут заходить журналисты, дежурят нацгвардейцы и полицейские.

Кроме того, вокруг ГП припарковано несколько автомобилей патрульных и два автобуса Нацгвардии, в которых находятся правоохранители.

Ситуация пока спокойная.

Пресс-конференция Зеленского

В четверг, 20 мая, глава государства Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на президентском посту.

Начнется пресс-конференция президента Украины 20 мая в 12:00 по киевскому времени. Мероприятие пройдет на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.

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Автор: Антонина Доломанжи