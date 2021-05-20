У здания государственного предприятия "Антонов", где сегодня в 12:00 должна состояться пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, начали собираться журналисты.
Читайте такжеСовет рассматривает назначение главы Минздрава и еще двух министров (онлайн)Как передает корреспондент УНИАН, сейчас у входа в здание в очереди стоят около 100 журналистов, они продолжают прибывать.
Представители медиа, которые стоят в начале очереди, рассказали, что приехали около 9:00.
Однако, согласно анонсу, пропускать СМИ начнут после 10:30.
Недалеко от входа, с которого будут заходить журналисты, дежурят нацгвардейцы и полицейские.
Кроме того, вокруг ГП припарковано несколько автомобилей патрульных и два автобуса Нацгвардии, в которых находятся правоохранители.
Ситуация пока спокойная.
Пресс-конференция Зеленского
- В четверг, 20 мая, глава государства Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на президентском посту.
- Начнется пресс-конференция президента Украины 20 мая в 12:00 по киевскому времени. Мероприятие пройдет на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.
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