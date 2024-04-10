Военнообязанным мужчинам хотят предоставить возможность из-за границы обновить данные в ТЦК, поделился политик.

В Украине продолжается мобилизация-2024, и в новом проекте закона о мобилизационных мероприятиях предусмотрены нововведения для мужчин, которые находятся за пределами Родины.

Для таких граждан в документе предусмотрена возможность обновить дистанционно данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, приводит сведения члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского "РБК-Украина". По словам политика, мужчины смогут это сделать из-за границы через телефонный звонок, электронный кабинет или электронный адрес.

"Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", - подчеркнул народный избранник.

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В центре внимания мобилизация в Украине - что нужно знать о законопроекте 10449

В начале февраля Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект о мобилизационных мероприятиях. К документу подали более 4 тысяч правок.

9 апреля стало известно, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение проекта закона, и уже 10 числа он может оказаться в зале Рады. Потом выяснилось, что из документа убрали положение о демобилизации.

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