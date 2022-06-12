Руководитель ОП подчеркивает, что новый голодомор нужен России, чтобы шантажировать мир, расшатать международную коалицию вокруг Украины и выиграть войну в Европе.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что "мировой голод" хотят использовать в качестве оружия.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Мировой голод" хотят использовать в качестве оружия. Я неоднократно говорил, что Россия готовит продовольственный кризис, который способен запустить цепочку других кризисов в мире. Они блокируют украинские порты, уничтожают урожай, занимают значительные территории на Юге и воруют наше зерно", - отметил руководитель ОП.

Ермак добавил, что историк Тимоти Снайдер подтверждает ряд предостережений, о которых он говорил ранее.

"План голода Путина" нацелен на то, чтобы запустить волну беженцев с Ближнего Востока и Африки в ЕС и ударить по экономике наших союзников. Как считает Снайдер, на фоне возможных голодных бунтов Россия попытается шантажировать мир, будет обвинять Украину и требовать признать территориальные достижения и снять санкции", - считает он.

Россия, отметил Ермак, пытается уничтожить Украину как экспортера и гаранта мировой продовольственной безопасности.

"Я ранее писал, что новый голодомор нужен России, чтобы попытаться шантажировать мир, расшатать международную коалицию вокруг Украины и выиграть войну в Европе. Поэтому простых решений здесь быть не может", - подчеркнул руководитель ОП.

Глава ОП озвучил три шага для решения проблемы:

зеленые коридоры из украинских портов, чтобы разблокировать их и вывезти зерно;

военные конвои, а также противокорабельные ракеты для Украины;

никаких санкционных уступок для РФ.

"Времени на размышления у нас не так много. Нужны решительные действия уже сегодня", - подытожил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 30 мая руководитель Офиса президента Украины Ермак заявил, что мировой продовольственный кризис, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

10 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

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