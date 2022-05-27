Сейчас Россия обстреливает любые корабли, которые появляются в Черном море, но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует и судна с зерном выйдут из портов.

Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос по крайней мере до конца 2022 года, а то и в 2023-м, но для этого нужно остановить все военные действия в Черном море, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии американскому изданию Newsweek.

Об этом информирует Офис президента.

Устенко отметил, что российская сторона с самого начала агрессии планировала блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы как можно сильнее давить на Запад.

"РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие. Они одновременно разыгрывают различные карты на одном столе – энергоресурсы, еда, плюс проводят свою "военную операцию" на нашей земле и разрушают инфраструктуру, а также уничтожают все наши продовольственные запасы", – пояснил он.

По словам советника, сейчас Россия обстреливает любые корабли, которые появляются в Черном море. Но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует и суда с зерном выйдут из портов.

"Если бои прекратятся, мы могли бы сделать это почти сразу, потому что мы имеем доступ к основным портам", – отметил Устенко.

"Я считаю, что единственный способ доставить зерно на мировые рынки - это остановить войну или по крайней мере прекратить все военные действия в Черном море", – сказал он.

Издание отмечает, что блокада украинских портов войсками РФ не дает Украине возможности продать избыток пищевой продукции за рубеж. До полномасштабного вторжения России украинское государство ежемесячно экспортировало Черным морем более 6 млн тонн зерна. Сейчас из-за блокирования портов Украина перенаправила экспорт через железнодорожные и автомобильные пути. Но они имеют более низкую пропускную способность, чем порты. Например, в апреле по железной дороге было вывезено лишь 617 тыс. тонн продукции.

Напомним, Индия, крупнейший в мире производитель сахара, ограничила экспорт.

Вас также могут заинтересовать новости: