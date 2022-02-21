Любые предложения по разрешению ситуации с агрессией России согласованы с Украиной, заверил министр обороны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что все разговоры между лидерами стран, которые помогают Украине, и главой Кремля Владимиром Путиным проходят с предыдущим информирование украинского президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Резников на брифинге в Киеве, комментируя по просьбе журналистов предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу лидеров США и РФ.

"Хочу сказать следующее. Все встречи в Кремле или телефонные разговоры между лидерами стран, которые нам помогают, и главой Кремля происходят всегда с предварительным уведомлением президента Украины Зеленского, нашего Министерства иностранных дел. И после тех разговоров идет повторный рассказ, о чем был разговор. Поэтому любые предложения они, в том числе, согласованы с Украиной", - отметил Резников.

Он напомнил, что во время пребывания украинской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности очень четко прозвучал "сигнал" именно от украинской стороны о проведении консультаций по безопасности.

"Мы требуем проведения соответствующего заседания, которое будет касаться безопасности в самой Европе. Надеюсь, что это предложение будет реализовано. И эта встреча, эти консультации состоятся не только с участием мирных стран, которые нам помогают, а при участии двух стран, которые находятся в международном вооруженном конфликте уже 8 лет – это Украина и Россия", - отметил Резников.

Напомним, 20 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с Владимиром Путиным и они согласовали необходимость поиска дипломатического решения ситуации вокруг Украины.

После переговоров с Путиным Макрон позвонил Зеленскому. Оба лидера держат тесный контакт в течение последних нескольких месяцев.

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