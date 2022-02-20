Разговор президентов Украины и Франции длился 30 минут.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы главы государств поддержали необходимость созыва трехсторонней контактной группы и безотлагательного введения режима тишины на Донбассе.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации в сфере безопасности и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - сообщил Зеленский в Twitter.

Как сообщает BFMTV, разговор Зеленского и Макрона длился 30 минут.

Также отмечается, что с президентом РФ Путиным Макрон общался более полутора часов. Они говорили о способах избежать большой войны в Европе, когда жители Запада больше, чем когда-либо, боятся российского вторжения в Украину.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский рассказал французскому коллеге об обострении на Донбассе.

Перед этим Макрон говорил по телефону с президентами Украины и России 12 февраля. В частности, тогда французский лидер заявил Путину о несовместимости диалога с обострением на украинской границе.