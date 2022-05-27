Глава МИД подчеркнул, что нет ни одного положительного свидетельства о желании РФ проводить встречу президентов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, когда может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

"Я не знаю, когда может состояться встреча между двумя президентами. Мы пытались многократно организовать подобную встречу, но ни одного положительного индикатора от России, который свидетельствовал бы о ее готовности к проведению подобной встречи, не получили. Из того, что мы знаем, президент Путин настроен скорее на ведение войны, чем на ведение переговоров", - заявил Кулеба.

Также глава МИД напомнил, что Россия проводит широкомасштабную наступательную операцию на Донбассе, накопила огромное количество войск и тяжелой техники.

Кроме того, Россия пытается проводить постепенную аннексию Херсона и Запорожской области.

Кулеба добавил, что если бы Россия хотела проводить переговоры, то не проводила бы наступательные операции, не преследовала бы украинских активистов, не вводила в обращение российские рубли, телефонные номера и не планировала бы выдавать российские паспорта на юге и на востоке Украины, а также не блокировала бы украинские порты.

Напомним, ранее Reuters сообщал, что Италия, Венгрия и Кипр призвали ЕС четко выступить за прекращение огня в Украине и мирные переговоры со страной-агрессором, что противоречит позиции другим государств-членов, настроенных занять жесткую позицию в отношении Москвы перед следующим саммитом.

Раньше Италия предложила мирный план, который будет привлекать Организацию Объединенных Наций, ЕС и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве посредников для первоначальной организации локального прекращения огня.

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