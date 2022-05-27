Президент подчеркнул, что Украина всегда будет независимым государством, и ее не сломать.

Пока Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России, она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставки энергоресурсов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Ровно восемь лет назад, 26 мая прекратил работу Донецкий аэропорт. До сих пор сохранилось сообщение об этом: "Внимание! С 7 часов утра аэропорт Донецк временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно". В тот день, видимо, никто вообще не предвидел, как будут развиваться события на Донбассе в течение этих лет. А потом – и во всей Украине после полномасштабного вторжения. Никто не предвидел, насколько и как затянется слово "временно" в этом объявлении об остановке аэропорта. Но и в тот день, и в любой день потом, и сегодня можно уверенно сказать две вещи. Первое. Украина всегда будет независимым государством, и ее не сломать. Вопрос лишь в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России – за эту бессмысленную войну против нас. И второе. Катастрофическое развертывания событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации. Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией, а реально надавили ради прекращения войны. Вот просто взгляните на ситуацию сейчас. Сколько уже недель Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России. Пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставки энергоресурсов", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции.

"Но откуда взялось столько силы в тех, кто блокирует шестой пакет? Почему им до сих пор позволено иметь столько могущества, в том числе и во внутриевропейских процедурах? Сколько уже недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему – все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсюду в мире. Сколько уже времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и более уверенно к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS. С теми системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны. За время с 26 мая 2014 года и тем более с 24 февраля этого года и до сих пор было множество возможностей у тех, кто действительно имеет для этого силу, чтобы поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании заявили, что не могут допустить отмены санкций против РФ.