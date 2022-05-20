Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что Италия предложила политико-дипломатическое урегулирование украинско-российской войны.

Об этом сказал для "Европейской правды" спикер МИД Олег Николенко.

"Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения сейчас изучаются. Мы приветствуем любые международные усилия, которые помогут восстановить мир на украинской земле и в Европе. В то же время любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - сказал Николенко.

Представитель МИД добавил, что Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках ЕС и на двустороннем уровне.

Правительство Италии накануне передало в ООН план по достижению мира в Украине. Документ содержит пункты о прекращении огня, быстром вступлении Украины в ЕС, новом многостороннем договоре о мире и безопасности в Европе и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: