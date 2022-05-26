Венгрия выступает против запланированного нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предложенным запретом на продажу недвижимости гражданам России.

Италия и Венгрия призвали ЕС четко выступить за прекращение огня в Украине и мирные переговоры со страной-агрессором, противореча другим государствам-членам, настроенным занять жесткую позицию в отношении Москвы перед следующим саммитом.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в проекте итогового заявления саммита 30-31 мая, и датированной 19 мая, Европейский Союз описывает как "непоколебимый в своих обязательствах помочь Украине реализовать свое неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии". В нем не упоминается о мирных переговорах.

На встрече представителей ЕС в пятницу, 20 мая, посол Италии предложил изменить текст, отметив, что он должен касаться мирных переговоров и указать немедленное прекращение огня как одну из первых целей ЕС, согласно словам людей, которые присутствовали на встрече.

Это предложение поддержали Венгрия и Кипр, которые являются одними из государств, которые больше всего критикуют новый пакет санкций ЕС против России, который в течение длительного времени блокировался из-за внутренних разногласий.

Венгрия выступает против запланированного нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предложенным запретом на продажу недвижимости гражданам России.

При этом, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на форуме в Давосе во вторник заняла "ястребиную" позицию в отношении России и не упомянула о мирных переговорах.

"Украина должна выиграть эту войну, а агрессия Путина должна быть стратегическим провалом", – сказала она.

В последнем проекте выводов саммита ЕС "остается преданным усилению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

Согласно словам дипломатов, страны Балтии и Польша являются одними из самых решительных сторонников жесткой линии, а Латвия призвала к еще более четких формулировок для усиления военной поддержки.

Пересмотренный проект должен быть представлен позже после встречи представителей ЕС, сказал один дипломат.

Как известно, на прошлой неделе Италия предложила мирный план, который будет привлекать Организацию Объединенных Наций, ЕС и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве посредников для первоначальной организации локального прекращения огня.

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