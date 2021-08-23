Офис будет работать на ул. Липская в Печерском районе столицы в помещении государственной резиденции напротив гостиницы "Киев".

В Киеве открыли постоянный офис "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

Церемония открытия транслировалась на странице Офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Офис открылся на улице Липская в Печерском районе столицы в здании государственной резиденции напротив гостиницы "Киев".

Участие в церемонии принимали президент Украины Владимир Зеленский и главы международных делегаций, которые прибыли в Украину с целью участия в учредительном саммите "Крымской платформы".

Зеленский сказал, что в восторге от современного офиса, потому что он "выглядит прекрасно".

"Я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата со смыслом", - отметил президент.

Он добавил, что этим результатом должна быть деоккупация полуострова и предоставление помощи всем крымчанам, в том числе крымским татарам.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич провел для гостей экскурсию в помещении офиса.

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Кориневич сообщил, что в Офисе "Крымской платформы" работают крымчане. 'У нас есть внутренне перемещенные лица из Крыма, в частности, мои заместительницы Дарья Свиридова и Тамила Ташева, для которых это не просто работа - это дело жизни (о цели освобождения Крыма - УНИАН)", - сказал Кориневич.

По его словам, Офис "Крымской платформы" - это площадка для координации и коммуникации граждан Украины, которые проживают на полуострове, тех граждан, которые переехали на подконтрольные правительству Украины территории, и координирование работы иностранных государств и международных организаций.

Задача офиса: обеспечение консультационного, экспертного и информационного сопровождения работы "Крымской платформы", реализация отдельных мероприятий и стратегий по деоккупации и реинтеграции Крыма, мониторинг и подготовка аналитики по ситуации в оккупированном Крыму, предоставление предложений и подготовка решений для органов государственной власти, и коммуникация с крымчанами.

На территории офиса были высажены крымские сосны. Зеленский пригласил гостей полить саженцы.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Виталий Саенко