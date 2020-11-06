По словам нардепов, Кравчук не согласовывал с ними такое предложение.

Народных депутатов Верховной Рады возмутило заявление главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кравчука относительно подготовки «Плана совместных шагов» для ТКГ. Согласно ему, в случае полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО, предусматривается проведение там местных выборов уже 31 марта 2021 года.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам нардепов, Кравчук не согласовывал с ними такое предложение.

Как сказал член фракции «Слуга народа» Виталий Безгин, заявление Кравчука подвергает опасности и власть, и вообще дискредитирует украинских членов ТКГ.

"Наверное, это чуточку по граблям господина Фокина у нас пошло. И, я думаю, что если у представителей ТКГ есть план (а он, очевидно, есть, потому что мы уже имели общение с господином Резниковым по этому поводу), то сначала нужно это, пожалуй, проговаривать (хотя бы в закрытом режиме) с парламентариями и только после этого делать какие-то заявления, которые, в частности, носят противоречивый характер», - отметил он.

Читайте также"Не надо из нас делать болванчиков": Кравчук назвал условие для поиска Украиной альтернативы "Минску"

Член фракции «Европейская солидарность» Михаил Забродский считает, что заявление Кравчука является популистским.

«Это просто очередная попытка продемонстрировать хоть какую-то активность в ТКГ, потому что так называемый «план Кравчука» (если вообще можно оперировать таким понятием), он является ничем иным, как миксом из всех предложений, которые до этого вносились или отдельно, или комплексно (как, например, формула Штайнмайера)», - отметил депутат.

Член фракции «Голос» Роман Лозинский не понимает, зачем на оккупированной территории сейчас проводить выборы.

«Каким образом выборы? Для чего: для того, чтобы легитимизировать боевиков? Чтобы избрали вчерашних террористов сегодняшней властью в Украине? Этого хочет Кравчук, когда ему ночью что-то приснилось, а наутро он выходит с планом? Это не позиция государства Украина. Это в баре обсуждают? В кафе? Дома у Кравчука? Это непонятно. Кто это обсуждает в конце концов? Поэтому, пусть Кравчук не делает тех же ошибок, что Фокин, потому что закончит так же, как Фокин: отставкой и забвением в истории страны», - возмутился он.

Пять пунктов нового плана действий по Донбассу

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил СМИ, что украинская сторона подготовила план для создания условий для проведения местных выборов в ОРДЛО 31 марта 2021 года.

Планом предусмотрено прекращение вооруженного конфликта, полная демилитаризация ОРДЛО и роспуск незаконных вооруженных формирований. После этого Украина должна взять под контроль границу с РФ и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.

По словам Кравчука, сегодня этот план будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко