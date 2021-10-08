Он отмечает, что во фракции неоднозначное отношение к инициативе по снятию ее с должности председателя комитета.

Высказывание народного депутата вне парламента не является "формальным основанием" для отстранения его от участия в пленарных заседаниях Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос о вероятном наказании для народного депутата от "СН" Галины Третьяковой за ее сегодняшние высказывания, он сказал: "Мы подписали вместе с коллегами письмо об отстранении (от участия в 5 пленарных заседаниях ВР - УНИАН). Там есть одна проблема. Она заключается в том, что все, что говорит депутат за пределами парламентского зала и комитетов, - это не является поводом формальным для таких действий в отношении этого депутата".

Депутат предположил, что Регламентный комитет ВР этот вопрос будет рассматривать на следующей пленарной неделе.

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В то же время, на вопрос об инициативе о снятии Третьяковой с должности председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Корниенко отметил, что это "другой процесс".

"Это инициируются изменения в постановление о комитетах. Мы пока таких изменений не видели. Мы тоже не инициировали. Будем смотреть, будут ли инициативы такие от коллег. У нас во фракции неоднозначное отношение именно к смене председателя комитета", - подытожил парламентарий.

Что предшествовало

Сегодня, 8 октября, член группы "Партия "За майбутне" Игорь Палица на заседании парламента заявил, что в партийном чате фракции "Слуга народа" Третьякова написала: "На одного врага меньше" - по поводу смерти депутата от группы "Партия "За майбутне" Антона Полякова. Третьякова, вместо извинений, пыталась убедить, что была права.

На брифинге председатель фракции "СН" Давид Арахамия сообщил: "Мы сегодня подписали от всех фракций письмо на Регламентный комитет с тем, чтобы они рассмотрели и отстранили ее на 5 дней от пленарных заседаний".

В свою очередь, сопредседатель группы "Партия "За майбутне" Тарас Батенко сообщил: "Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп в парламенте, кроме "Слуги народа", и обратились к председателю Верховной Рады Украины и председателю Регламентного комитета относительно отзыва Третьяковой с должности главы профильного комитета".

Он добавил, что шокирован поведением Третьяковой, и считает, что она вообще "не достойна быть народным депутатом".

Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября в автомобиле такси. По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: Таня Поляковская