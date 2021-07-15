По его словам, с такой инициативой должна выступить местная ячейка партии.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает возможности баллотирования Арсена Авакова на пост мэра Харькова от партии "СН".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал, отвечая на вопрос УНИАН по поводу такой возможности баллотирования Авакова после его отставки с должности министра внутренних дел.

"Здесь есть несколько нюансов. На мэрских выборах кандидатов кандидатирует не центральный орган партии, а областная ячейка", - отметил Корниенко и добавил, что как председатель партии, он лишь ставит подпись под документом, где речь идет о выдвижении областной организацией определенного кандидата.

"Я могу либо поставить, либо не поставить", - отметил Корниенко.

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При этом он добавил, что "если говорить серьезно, то я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Потому что это была бы окончательная точка в вопросе, или Харьков "русский город", какой-то малороссийский город, а это была бы окончательная точка, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который точно за 10 лет ни одного основания не дал сомневаться в его патриотизме".

Корниенко добавил, что у Авакова есть и хозяйственные черты, поэтому он также наладил бы работу городских служб.

По его словам, с приходом Авакова на должность мэра в Харькове можно было бы перейти "в идеологическую серьезную дискуссию", что вопросы украинской повестки дня "распространяются немного дальше, чем Полтава, – на Харьков".

Корниенко отметил, что наш северный сосед, страна-агрессор постоянно намекает на то, что в частности Сумы, Харьков якобы являются пророссийскими. По его словам, на такие статьи, как путинская по поводу Украины, надо отвечать не только медийно, но и действиями.

"Если бы меня спрашивали, то я был бы за то (речь идет о баллотировании Авакова на должность мэра Харькова – УНИАН). И если организация его выдвинет от нас, то я буду конечно поддерживать", - подытожил Корниенко.

Отставка Авакова: что известно

13 июля Аваков заявил, что подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел вместо Авакова.

Голосование за отставку Авакова было запланировано на четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить главой МВД Монастырского.

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Автор: Надя Пришляк