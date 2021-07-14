Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Арсен Аваков качественно выполняет обязанности министра внутренних дел.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сожалеет, что Арсен Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел.

Об этом он сказал в эфире "Громадського", отвечая на вопрос журналиста.

"Да. Я считаю, что это министр, находящийся (сегодня он продолжает быть министром) на своей должности", - сказал Разумков.

На уточнение, будет ли он голосовать за увольнение Авакова, Разумков отметил, что поскольку это было желание самого министра, то не логично его не поддержать.

"Я думаю, что он был и пока остается хорошим министром, качественно исполняющим свои обязанности", - добавил спикер.

В то же время он отметил, что всегда можно найти "миллион проблем" в деятельности и Авакова, и МВД, но в целом он является "хорошим министром".

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Кроме того, на вопрос, будет ли он голосовать за назначение на должность министра внутренних дел народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, Разумков отметил: "Конечно. Я начинал работу с Денисом Анатольевичем еще во время избирательной кампании. Я считаю его профессиональной человеком, хорошо осведомленным в работе Министерства внутренних дел. Это для него не чужая территория. Он большой промежуток своего времени связывал именно с деятельностью Министерства внутренних дел. И последние два года возглавляет соответствующий профильный комитет, и глубоко знает специфику работы ".

При этом председатель ВР высказал мнение, что Монастырскому "очень просто" в нынешних условиях не будет, но он "достаточно подготовлен", чтобы возглавлять МВД.

Отставка Авакова

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова с должности министра внутренних дел. Тимошенко напомнила, что фракция "Батькивщина" не принимала участия в формировании состава нынешнего правительства.

Голосование за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить на эту должность депутата от "Слуги народа", главу Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

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Автор: Таня Поляковская