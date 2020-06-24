Скандал с "корабельной сосной" Корниенко и Арахамии: отреагировала депутат, которой адресовали грубые слова

По словам женщины, Корниенко извинился по этому поводу дважды.

Один из возможных кандидатов на выборы в мэры Николаева Татьяна Домбровская считает недопустимыми высказывания главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко, адресованы ей, однако принимает извинения.

Об этом она сказала в комментарии LB.ua.

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«Я считаю, что это недопустимо, чтобы мужчина говорил, в принципе, в такой форме о женщине. Безусловно, эта оценка работы, которой вчера дал Александр (Корниенко – УНИАН) во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное, что в такой грубой мужской форме этого не должно быть», – ответила Домбровская.

Она пояснила, что Корниенко извинился по этому поводу дважды.

«Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан. Продолжаем работать», – добавила политик.

Как сообщал УНИАН, внезапный диалог произошел между нардепами в Николаеве во время брифинга, когда оба полагали, что микрофоны выключены. "Такая поддутая, конечно. Тюнинг too much. В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****ть триста встреч за 4 месяца и выигрывает. Она такая вживую, энергетика", - сказал Корниенко Арахамии. Впоследствии он заявил, что речь шла не о Аллахвердиевой.

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