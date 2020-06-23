"Баба, как сосна": Корниенко назвал монтажом непристойный разговор о коллеге на брифинге (видео)

При этом он отметил, что отношения с коллегами «немножко близкие» и «иронические».

Председатель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко возразил, что вспоминал свою коллегу по партии Ирину Аллахвердиеву в неприличном контексте.

Об этом он написал в Facebook.

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Во время рабочей поездки в Николаев журналисты сняли на камеру разговор Корниенко с главой партии «СН» Давидом Арахамией при обсуждении Аллахвердиевой, когда они называли ее «рабочей бабой, как корабельная сосна».

Внезапный диалог произошел между политиками во время брифинга: оба полагали, что микрофоны выключены, передает hromadske.

Корниенко: Аллахвердиева вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая, конечно. Тюнинг too much. В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****ть триста встреч за 4 месяца и выигрывает. Она такая вживую, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит всей «айкоси». Скажет: баба да, баба да».

«К монтажу попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела. Я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения», — написал Корниенко.

При этом он отметил, что отношения с коллегами «немножко близкие» и «иронические».

«Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело», — написал он.

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