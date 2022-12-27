Верховная рада имеет все инструменты, чтобы очиститься от "русского мира" в сессионном зале, говорит нардеп Батенко.

Народные депутаты из группы "Парте "За майбутнє" обратились к спикеру Верховной Рады с просьбой вынести на ближайшее заседание законопроект 7424, лишающий права нардепов из запрещенных партий, в частности, ОПЗЖ, посещать парламент. Об этом заявил сопредседатель группы Тарас Батенко.

"Мы с коллегами обращаемся к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой внести на рассмотрение парламента законопроект 7424 на ближайшее пленарное заседание. Общественное напряжение по этому вопросу растет ежедневно. Каждую неделю мы узнаем о коллаборантах среди депутатов ОПЗЖ. Верховная Рада имеет все инструменты, чтобы очиститься от "русского мира" в сессионном зале и очистить местные советы от пророссийских депутатов. Общество оценит нашу решительность", — заявил Тарас Батенко.

Он подчеркнул, что законопроект был зарегистрирован еще 1 июня, но до сих пор не рассмотрен парламентом.

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"1 июня вместе с коллегами депутатами из разных фракций подготовили и зарегистрировали законопроект 7424, лишающий права участвовать в пленарных заседаниях Верховной Рады депутатов, политические партии которых наложены санкции СНБО. Законопроект вносит изменения в Регламент ВР, ведь 81 статья Конституции предусматривает исключительный перечень обстоятельств, согласно которым можно прекратить полномочия народного депутата. Именно поэтому, чтобы не менять Конституцию (это может затянуться на несколько месяцев), и подготовлен законопроект 7424. 3️аконопроект внесен в повестку дня лишь 6 сентября, но до сих пор не рассмотрен в зале. Более 300 дней пророссийские депутаты, разнообразные любители "русского мира" имеют возможность влиять на политическую жизнь воюющей страны", - отметил председатель депутатской группы "Партия "За майбутнє".

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