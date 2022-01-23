Решение о предоставлении пакета помощи будет принято в конце января.

Канада рассматривает возможность отправки в Украину партии стрелкового оружия и военного снаряжения на фоне угрозы вторжения со стороны России.

Об этом сообщает канадская телекомпания CBC, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо 21 января объявил о предложении кредита Украине объемом до 120 млн канадских долларов, а также намекнул на дополнительную военную помощь Украине.

Ожидается, что эта помощь будет включать поддержку в оснащении новых украинских Сил территориальной обороны.

Источники издания сообщают, что среди оружия, которое Канада планирует отправить, есть стрелковое оружие, защитные жилеты и очки. Эти предметы будут частью пакета как "летального, так и нелетального снаряжения".

Читайте такжеГермания развернет в Украине мобильный полевой госпиталь вместо поставок оружияРешение по пакету помощи Украине еще не принято. Однако источники уточнили, что объявление ожидается после виртуального заседания канадского правительства на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 21 января Канада выделила Украине займ в размере 120 млн долларов для поддержания экономической устойчивости Украины и ее реформ в сфере государственного управления.

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