Займ предоставляется для поддержания экономической устойчивости Украины и ее реформ в сфере государственного управления.

В правительстве Канады объяснили цель предоставления Украине займы в размере до 120 миллионов канадских долларов.

Как сказано на сайте правительства Канады министр международного развития Канады Харджит Сейджжан и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявили о предоставлении займа в размере до 120 миллионов канадских долларов для поддержки экономической устойчивости Украины и ее реформ в сфере государственного управления.

Кроме того, Канада предложила предоставить грант в размере 6 миллионов канадских долларов для технической помощи на реализацию кредита.

Читайте такжеВ Минобороны отказались комментировать неофициальные сообщения об иностранном вооруженииКанадские и украинские чиновники уже встречаются для обсуждения потенциальных условий займа и временных рамок для его реализации.

В связи с этим сказано, что сегодняшнее обязательство Канады свидетельствует о том, что эта страна продолжит поддерживать Украину и ее народ. Также отмечается, что эта помощь поможет укрепить экономику Украины на фоне агрессивных усилий России по дестабилизации экономической системы Украины. Эти агрессивные действия продолжают ставить под угрозу мир и безопасность в Европе. Вместе с союзниками Канада призывает Россию к деэскалации и взаимодействовать в рамках конструктивного диалога.

"Украинцы всегда могут рассчитывать на Канаду, которая будет рядом, когда необходимо. Благодаря совместной работе мы можем укрепить экономику и помочь реализации управленческих реформ. Я позволил предоставить этот предложенный заем для поддержания способности Украины удовлетворять потребности ее населения на фоне агрессивных действий России. Это лишь один шаг в содействии построения безопасного будущего для украинцев, и я продолжу изучать пути для поддержки Украины", - подчеркнул Сейджжан.

Напомним, ранее в МИД Канады высказались относительно предоставления Украине вооружения на фоне возможного вторжения РФ. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявляет, что Канада изучает варианты предоставления Украине вооружения.

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