В правительстве Канады объяснили цель предоставления Украине займы в размере до 120 миллионов канадских долларов.
Как сказано на сайте правительства Канады министр международного развития Канады Харджит Сейджжан и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявили о предоставлении займа в размере до 120 миллионов канадских долларов для поддержки экономической устойчивости Украины и ее реформ в сфере государственного управления.
Кроме того, Канада предложила предоставить грант в размере 6 миллионов канадских долларов для технической помощи на реализацию кредита.
Читайте такжеВ Минобороны отказались комментировать неофициальные сообщения об иностранном вооруженииКанадские и украинские чиновники уже встречаются для обсуждения потенциальных условий займа и временных рамок для его реализации.
В связи с этим сказано, что сегодняшнее обязательство Канады свидетельствует о том, что эта страна продолжит поддерживать Украину и ее народ. Также отмечается, что эта помощь поможет укрепить экономику Украины на фоне агрессивных усилий России по дестабилизации экономической системы Украины. Эти агрессивные действия продолжают ставить под угрозу мир и безопасность в Европе. Вместе с союзниками Канада призывает Россию к деэскалации и взаимодействовать в рамках конструктивного диалога.
"Украинцы всегда могут рассчитывать на Канаду, которая будет рядом, когда необходимо. Благодаря совместной работе мы можем укрепить экономику и помочь реализации управленческих реформ. Я позволил предоставить этот предложенный заем для поддержания способности Украины удовлетворять потребности ее населения на фоне агрессивных действий России. Это лишь один шаг в содействии построения безопасного будущего для украинцев, и я продолжу изучать пути для поддержки Украины", - подчеркнул Сейджжан.
Напомним, ранее в МИД Канады высказались относительно предоставления Украине вооружения на фоне возможного вторжения РФ. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявляет, что Канада изучает варианты предоставления Украине вооружения.