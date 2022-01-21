Канада предложила Украине займ на сумму до 120 миллионов канадских долларов (95,6 млн долларов США) и ищет другие способы поддержать Киев на фоне углубления кризиса с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастина Трюдо, пишет Reuters.
"Россия хочет дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот заем поможет поддержать экономическую устойчивость Украины. (Это) является одной из главных вещей, которых украинское правительство просит от Канады", - сказал Трюдо.
Он также осудил действия России по наращиванию войск возле украинской границы.
"Любое перемещение российских войск в Украину будет абсолютно неприемлемо и встретится с четким ответом международного сообщества", - отметил Трюдо.
По его словам, Оттава "также изучает другие варианты предоставления финансовой и другой поддержки", сказал Трюдо.
При этом он обошел стороной вопрос о том, пришлет ли Канада оружие Украине.
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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Канады о выделении финансовой помощи.
"Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине", - написал он в Twitter.
Президент подчеркнул, что сильная Украина является залогом безопасности Европы.
"Канада в очередной раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада изучает варианты предоставления Украине вооружения. По ее словам, соответствующее решение будет принято своевременно.