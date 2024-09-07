Такой шаг президент объяснил тем, что Украина должна иметь возможность обеспечить себя оружием во время задержек поставок от западных партнеров.

На фоне задержек поставок военной помощи от западных союзников, Украина начнет производство собственного оружия под землей.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский. "Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются", - сказал он.

Идею наращивания Украиной собственного производства оружия одобрил и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Рамштайне. Он заверил, что союзники продолжат помогать Украине "противостоять российской агрессии сегодня и сдерживать ее завтра".

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Зеленский также отметил, что Украина постепенно переносит войну обратно в РФ, чтобы Путин почувствовал давление и все же начал искать мира.

Зеленский снова потребовал от союзников увеличить возможности украинской противовоздушной обороны. Он поблагодарил их за полученные системы, но отметил, что большое количество обещанных зенитных установок еще не поставлено.

"В мире достаточно систем ПВО, чтобы гарантировать безрезультатность российского террора. Я призываю вас быть активнее в этой работе с нами по ПВО", - заявил глава государства.

Напомним, в начале мая испанская газета El Mundo писала, что Украина построила секретную сеть подземных заводов для производства оружия. Источники издания утверждали, что украинские заводы переместили под землю из-за масштабных разрушений в начале войны. Некоторые заводы находятся полностью под землей, другие закамуфлированы.

Системы ПВО для Украины

4 сентября канцлер Германии Олаф Шольц принял поставку усовершенствованной системы ПВО IRIS-T для немецких вооруженных сил и подтвердил заказ на 17 единиц для Украины, чтобы помочь отражать российские ракетные атаки.

А вчера стало известно, что Испания немедленно отправит Украине батарею комплекса противовоздушной обороны HAWK. По данным испанского Минобороны, одна батарея включает 6 пусковых установок для поражения воздушных целей.

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