На заседании решится судьба карантина в Украине.

В среду, 9 декабря, Кабмин проводит заседание, на котором решится вопрос карантинных ограничений после Нового года.

Заседание началось в 15:31, его можно посмотреть в режиме видеотрансляции.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении «карантина выходного дня». В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, заведений культуры, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющих социальные функции). «Карантин выходного дня» действовал с 14 по 30 ноября.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать «карантин выходного дня». На территории всей страны будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

4 декабря Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать правительству ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели.

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Автор: Ольга Робейко