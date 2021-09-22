Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что если водитель остановил бы автомобиль, а не поехал дальше, "последствия были бы трагическими".

Первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что раненый водитель, который выехал из зоны обстрела, спас им обеим жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Министерстве внутренних дел.

"Мне кажется, он был сильно ранен. Ему было очень больно... Это героический поступок. В первый момент он пытался остановиться от шока, но, я думаю, если бы мы остановились, то мы бы с вами сейчас не разговаривали. Но я сказал "гони", и мы поехали", - рассказал он.

По словам первого помощника президента, по дороге не было мобильной связи, поэтому о происшествии он сообщил по сотовой.

"Я считаю, что он (водитель - ред.) реально спас нам жизнь", - подчеркнул он.

Шефир также рассказал, что рад, что в момент обстрела машина не подвела и, несмотря на пробитое колесо, им удалось выехать из зоны обстрела.

В свою очередь, министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что целью выстрелов, в том числе, была остановка автомобиля.

"И мы понимаем, если бы автомобиль остановился через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими. То, что водитель выехал из зоны обстрела, было фактом, который спас жизнь", - добавил он.

По словам Шефира, большую часть времени он сам водит авто.

Он также уточнил, что с раненым водителем сотрудничает уже около 8-10 лет и он не является госслужащим.

Кроме того, помощник президента рассказал, что слежки за собой не замечал.

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Покушение на Сергея Шефира: что известно о нападении и как комментируют у Зеленского

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания". Сам Шефир не пострадал.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Полиция ввела операцию "Сирена" в области и ищет нападавших.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Автор: Антонина Доломанжи