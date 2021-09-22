Первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что раненый водитель, который выехал из зоны обстрела, спас им обеим жизни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Министерстве внутренних дел.
"Мне кажется, он был сильно ранен. Ему было очень больно... Это героический поступок. В первый момент он пытался остановиться от шока, но, я думаю, если бы мы остановились, то мы бы с вами сейчас не разговаривали. Но я сказал "гони", и мы поехали", - рассказал он.
По словам первого помощника президента, по дороге не было мобильной связи, поэтому о происшествии он сообщил по сотовой.
"Я считаю, что он (водитель - ред.) реально спас нам жизнь", - подчеркнул он.
Шефир также рассказал, что рад, что в момент обстрела машина не подвела и, несмотря на пробитое колесо, им удалось выехать из зоны обстрела.
В свою очередь, министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что целью выстрелов, в том числе, была остановка автомобиля.
"И мы понимаем, если бы автомобиль остановился через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими. То, что водитель выехал из зоны обстрела, было фактом, который спас жизнь", - добавил он.
По словам Шефира, большую часть времени он сам водит авто.
Он также уточнил, что с раненым водителем сотрудничает уже около 8-10 лет и он не является госслужащим.
Кроме того, помощник президента рассказал, что слежки за собой не замечал.
Читайте такжеВ полиции рассказали новые детали покушения на Шефира
Покушение на Сергея Шефира: что известно о нападении и как комментируют у Зеленского
В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания". Сам Шефир не пострадал.
По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).
Полиция ввела операцию "Сирена" в области и ищет нападавших.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.
Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.