Прес-секретарь Путина заверил, что эта версия якобы не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал версию "российского следа" в покушении на первого советника президента Украины Сергея Шефира "излишне экзальтированным эмоциональным состоянием".

Об этом передает российское информагентство ТАСС.

"К сожалению, в наше время в Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить "российского следа", - сказал Песков.

"Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния", - добавил представитель Кремля.

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Покушение на Сергея Шефира: что известно о нападении и как комментируют у Зеленского

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания". Сам Шефир не пострадал.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Полиция ввела операцию "Сирена" в области и ищет нападавших.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Автор: Денис Прядко