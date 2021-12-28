Первое касается возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в МВД, а второе - превышения служебных полномочий на блокпосту в Донецкой области.

Государственное бюро расследований возбудило два уголовных производства в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса).

Второе производство открыто по факту возможного превышения служебных полномочий бывшим должностным лицом во время пересечения блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

Как сообщал УНИАН, 11 декабря ряд средств массовой информации сообщили, что Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы. В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя нецензурную лексику.

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Позже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства относительно Гогилашвили.

После этого Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосту. Он заявил, что соглашается с инициативой Монастырского открыть дисциплинарное производство и будет способствовать его проведению.

12 декабря президент Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел и Кабинету министров с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

13 декабря на сайте правительства опубликовали распоряжение об увольнении Гогилашвили по собственному желанию.