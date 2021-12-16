Дом арендует жена Гогилашвили - помощница президента Мария Левченко.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем - скандальным экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили.

Об этом говорится в расследовании проекта "Слидство.Инфо".

Гогилашвили, вероятно, является гражданином России, поэтому его соседство с главой ГУР может представлять угрозу для национальной безопасности Украины.

Журналисты в течение нескольких месяцев неоднократно фиксировали, как с территории особняка в селе Хотов под Киевом, где проживает Гогилашвили и Левченко, выезжал черный автомобиль марки Volvo на номерах прикрытия. Эту машину сопровождал Nissan на номерах прикрытия.

Речь идет о ненастоящих номерных знаках, которые не позволяют идентифицировать личность владельца авто. Такие номера иногда используют для безопасности лиц, которых охраняют государственные службы.

Читайте такжеСМИ: семью скандального экс-заместителя министра МВД Гогилашвили охраняли работники СБУ (видео)Журналисты также заметили усиленные меры безопасности перед выездом Volvo. В частности, территорию внимательно обследовали кинологи с собакой.

Машины, на которых приезжали кинологи, относятся к автопарку одного из подразделений Службы безопасности Украины.

Тот самый кортеж "Слидство.Инфо" зафиксировало на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыбальском острове.

Личность пассажира черного Volvo журналистам удалось установить опосредованно благодаря тщательному анализу социальных сетей.

Выяснилось, Гогилашвили, Левченко и ее сестра в соцсетях дружат с Марианной Будановой — женой главного военного разведчика Кирилла Буданова. Сам Гогилашвили делился совместными фото с Будановым, сделанными в августе этого года. Охраняемым лицом, что передвигается в кортеже с усиленными мерами безопасности, вероятно, является именно главный разведчик Украины.

"Кирилл Буданов руководит Главным управлением разведки почти полтора года. Это управление является одним из важнейших органов в борьбе с российской агрессией — именно подчиненные Буданова должны выяснять планы врага и препятствовать им. В условиях высокого риска нападения России на Украину уже этой зимой роль Буданова трудно переоценить", - отмечают журналисты.

Ранее СМИ сообщали о вероятном наличии у Александра Гогилашвили паспорта гражданина Российской Федерации, который он получил в 2012 году и срок действия которого истекает в 2022-м. В российских реестрах не нашлось подтверждения, что Александр Гогилашвили вышел из гражданства или сдал паспорт. Такого доказательства он не предоставил ни на официальный запрос "Слидства.Инфо", ни во время многочисленных попыток пообщаться с ним по телефону и лично.

Учитывая это, совместное проживание с ним руководителя военной разведки может представлять угрозу для национальной безопасности Украины.

На запрос о совместном проживании руководителя разведки с предполагаемым гражданином страны-агрессора в Главном управлении разведки Министерства обороны на момент публикации материала не ответили.

По данным Bihus.Info, Буданов и Гогилашвили проживают в имении на 350 квадратов в Хотове. По словам самого Буданова, это имение арендует жена Александра Гогилашвили - Мария Левченко. Глава ГУР якобы проживает в этом доме временно, поскольку в его квартире идет ремонт, а Гогилашвили является другом Буданова.

В электронной декларации Гогилашвили указано, что семья арендует жилье у лица, которое не является владелицей недвижимости, а просто работает риелтором. Реальная владелица имения, согласно информации из государственного реестра недвижимости: Диана Стрелковская. Бизнесвумен и жена Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Краматорске. Вечером того же дня он извинился за "чрезмерную эмоциональность".

13 декабря Кабинет Министров уволил Гогилашвили с должности заместителя министра после просьбы президента Владимира Зеленского.

По данным СМИ, у Гогилашвили есть российское гражданство.

Автор: Марта Гичко