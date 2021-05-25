По данным следствия, в 2018 году Тупицкий подкупил свидетеля, чтобы он дал ложные показания в интересах экс-председателя Высшего хозяйственного суда, который пытался избежать уголовной ответственности.

В Государственном бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого, назначение которого на должность судьи Конституционного суда отменено президентом, в деле о подкупе свидетеля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Следствием установлено, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве.

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Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным следствия, Тупицкий в 2018 и 2019 годах трижды давал ложные показания в пользу бывшего председателя ВХСУ по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэс Донецкой области.

Таким образом, его обвиняют в даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины), и подкупе свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

В случае доказательства вины Тупицкому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Следователи ГБР продолжают осуществлять досудебное расследование совершения указанным лицом других уголовных преступлений.

Справка УНИАН. 28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему направили по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины".

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Автор: Антонина Доломанжи