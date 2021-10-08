Депутаты массово начали покидать партийный чат в знак протеста.

Депутаты партии "Слуга народа" выразили возмущение Галине Третьяковой за её комментарий о смерти народного избранника Антона Полякова.

Узнав о смерти политика, Третьякова написала "По мне, то это минус один враг", что вызвало возмущение как у коллег по партии, так и у остальных депутатов.

"Галя, лучше жуй, жевачку", - написал один из депутатов.

Другие однопартийцы начали массово покидать чат "СН" в знак протеста.

Тем не мнее, Третьякову это не остановило. В ходе заседания она заявила, что таким образом депутаты пытаются ограничить её свободу слова, а в партийном чате попросила, чтобы никто "не взывал к её гуманитарной сущности":

И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа

Как передает корреспондент УНИАН, Третьякову хотят отозвать с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов и отстранить ее от участия в 5 пленарных заседаниях парламента, сообщили председатель фракции "СН" Давид Арахамия и сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко. Последний добавил, что шокирован поведением Третьяковой, и считает, что она вообще "не достойна быть народным депутатом".

Широкую известность Третьякова получила после заявления, в котором назвала "стерилизацию женщин без высшего образования при Ли Куан Ю" положительной практикой и заявила, что при у безработных, которые заводят ребенка ради перспективы получения социальной помощи от государства, получаются дети "очень низкого качества".

Смерть Антона Полякова - что известно:

Народный депутат Антон Поляков скончался 8 октября в Киеве. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии нашли патрульные полицейские в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. Как утверждает водитель такси, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого Полякова начало тошнить в машине, он бился в конвульсиях. На заднем сиденье автомобиля были обнаружены следы рвоты.

Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла реанимировать политика. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

В свою очередь депутат Галина Янченко утверждает, что у политика были судороги. Кроме того, на шее депутата нашли странные следы.

Антону Полякову было 33 года. У него остались две дочери.

Автор: Виолетта Орлова