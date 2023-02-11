Данилов подчеркнул, что у общества сейчас чрезвычайно высокий запрос на справедливость и порядок в государстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал новое заседание СНБО в понедельник, 13 февраля. На нем должны принять решение о дальнейшей очистке украинских органов власти.

"Что касается решений СНБО, которые сегодня анонсировал президент, я могу сказать: если кто-то думает, что это была какая-то одноразовая акция по тем или иным вопросам, связанным с таможней, другими органами – они глубоко ошибаются. Запрос у общества на справедливость, на порядок в государстве настолько высок, что мы даже себе представить не можем", – заявил Данилов в эфире телемарафона.

По словам секретаря СНБО, "все органы будут чистыми от людей, которые собираются пятнать нашу страну".

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"Если кто-то считает, что он может продолжать брать взятки, заниматься безобразиями, теми вещами, когда они мешали работать предприятиям, бизнесу, постоянно обкладывали его какой-то данью, это касается всех органов, которые этим занимались – Служба безопасности, налоговики, таможенники, милиционеры, остальные – поверьте, все органы будут чистыми от таких людей, которые собираются запятнать нашу страну... Поверьте, у президента хватит политической воли, понимания, видения светлого будущего для нашей страны", – подчеркнул он.

Данилов отметил, что о результатах следующего заседания СНБО смогут сообщить "только после проведения этого заседания, после соответствующего указа президента".

Изменения в украинской власти

10 февраля Кабинет министров Украины уволил шестерых заместителей министров, среди которых пятеро – заместители министра внутренних дел. Так, согласно решению, с должности заместителя главы МВД уволены Мэри Акопян, Игорь Бондаренко, Сергей Гончаров, Богдан Драпятый, Екатерина Павличенко.

В начале февраля 2023 года несколько народных депутатов сообщили о принятии вскоре решения об увольнении руководителей Государственной таможенной службы.

Кроме этого, 25 января руководители пятерых областных прокуратур были уволены с должностей. Генпрокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

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