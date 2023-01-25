Генпрокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении

Руководителей пятерых областных прокуратур уволены с должностей.

"Уволены пять руководителей областных прокуратур", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Отмечается, что генпрокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

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Так, заявление об увольнении написали заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и председатель Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко. 24 января генпрокурор Андрей Костин уволил своего заместителя лексия Симоненко после его скандального отдыха в Испании.

Кроме того, в этот же день Кабинет министров уволил ряд заместителей министров, а именно - Вячеслава Шаповалова - с должности заместителя министра обороны; Виталия Музыченко - с должности заместителя министра социальной политики; Ивана Лукерю - с должности заместителя министра развития общин и территорий; Вячеслава Непогоду - с должности заместителя министра развития общин и территорий.

Также правительство согласовало увольнение пяти председателей областных государственных администраций - председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, Запорожской-Александра Старуха, Киевской-Алексея Кулебу, Сумской-Дмитрия Живицкого и Херсонской - Ярослава Янушевича.

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