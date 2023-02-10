С должности заместителя главы МВД уволены: Мэри Акопян, Игорь Бондаренко, Сергей Гончаров, Богдан Драпятый, Екатерина Павличенко.

Кабинет министров Украины уволил шестерых заместителей министров, среди которых пятеро – заместители министра внутренних дел.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Так, согласно решению, с должности заместителя главы МВД уволены: Мэри Акопян, Игорь Бондаренко, Сергей Гончаров, Богдан Драпятый, Екатерина Павличенко.

Кроме того, правительство уволило Дениса Кудина с должности первого заместителя министра экономики Украины, а также Ольгу Рабийчук с должности заместителя Главы Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

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Изменения в МВД Украины

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета 18 января 2023 года. Исполнение обязанностей главы МВД было возложено на руководителя Национальной полиции Игоря Клименко.

6 февраля представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что в Верховной Раде зарегистрировано представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел.

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Клименко на должность министра внутренних дел Украины.

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