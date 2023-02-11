Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Соответствующий указ №73/2023 от 11 февраля опубликован на сайте главы государства.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича - министра внутренних дел Украины. Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Малюка Василия Васильевича - главу Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Также этим указом прекращается членство в составе СНБО бывшего министра внутренних Дениса Монастырского, который погиб в результате падения вертолета в Броварах.
Гибель Монастырского - что известно
Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета 18 января 2023 года. Исполнение обязанностей главы МВД было возложено на руководителя Национальной полиции Игоря Клименко.
7 февраля Верховная Рада проголосовала за назначение Клименко на должность министра внутренних дел.
В тот же день парламентарии проголосовали за назначение главой СБУ Василия Малюка, который до этого был исполняющим обязанности председателя.