Зеленский также прекратил членство в составе СНБО бывшего министра внутренних дел Дениса Монастырского, погибшего в результате падения вертолета в Броварах.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Соответствующий указ №73/2023 от 11 февраля опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича - министра внутренних дел Украины. Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Малюка Василия Васильевича - главу Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Также этим указом прекращается членство в составе СНБО бывшего министра внутренних Дениса Монастырского, который погиб в результате падения вертолета в Броварах.

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Гибель Монастырского - что известно

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета 18 января 2023 года. Исполнение обязанностей главы МВД было возложено на руководителя Национальной полиции Игоря Клименко.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за назначение Клименко на должность министра внутренних дел.

В тот же день парламентарии проголосовали за назначение главой СБУ Василия Малюка, который до этого был исполняющим обязанности председателя.

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