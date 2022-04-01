Тема Крыма считалась для российской стороны табу, которое Москва не обсуждает.

Член украинской переговорной группы Рустам Умеров рассказал об обсуждении темы Крыма с Россией. Он отметил, что сам факт разговоров об оккупированном Кремлем полуострове уже является большим прорывом.

Об этом Умеров рассказал в интервью "НВ".

Он прокомментировал информацию о том, что вопрос о статусе Крыма и Севастополя, согласно предложению украинской делегации, будет обсуждаться с РФ в течение 15 лет. По словам Умерова, он не является сторонником включения каких-либо сроков.

"Мы о Крыме не говорили восемь лет, эта тема считалась для российской стороны табу, которое Москва не обсуждает. Сегодня же мы зафиксировали, что будем обсуждать Крым, проблемы Крыма, это, на самом деле, большой прорыв. Мы уже начинаем обсуждать Крым, ни о каких 15 годах речи не идет. Лично я не сторонник включения каких-либо сроков и фокусировки внимания на этом. У нас есть позиция, что вопрос Крыма принципиальный для украинской стороны, и мы его уже обсуждаем", - рассказал член украинской переговорной группы.

Также Умеров добавил, что Украина поддерживает повестку дня Крыма и уже есть понимание того, что ситуацию касательно полуострова будут обсуждать более детально.

"Летом прошлого года мы учредили Крымскую платформу, международный формат, в рамках которого мы будем в дальнейшем обсуждать судьбу нашего украинского Крыма. Решение по Крыму изначально звучит как ненасильственное освобождение региона дипломатическим и переговорным путем. Это принципы, которые зафиксированы намного ранее в нашей Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, поэтому военный путь освобождения региона сегодня мы, как и раньше, не рассматриваем. Как говорил во время брифинга Мустафа Джемилев: проблематику Крыма нужно решать исключительно политико-дипломатическим путем, без какой-либо военной составляющей", - указал Умеров.

По его словам, одним из самых актуальных вопросов по Крыму является вопрос политических заключенных. На дальнейших встречах с переговорной группой РФ Украина планирует поднимать вопросы гуманитарного порядка, в частности, вопрос о семьях, которые сегодня не могут воссоединиться из-за ситуации на админгранице с Крымом.

"Эти вопросы мы будем стараться решать в первую очередь. Конечно, в подготовке этих решений мы будем консультироваться с Меджлисом крымскотатарского народа, правозащитниками, общественным и религиозным секторами, всеми теми, кто сегодня представляют интересы украинского Крыма", - добавил Умеров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украина готова к возможной встрече Зеленского с Путиным в Турции. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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