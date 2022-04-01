Глава ОП подчеркнул, что во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиметра своей территории.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если бы Владимир Зеленский был президентом в 2014 году, Украина бы не потеряла Крым.

Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам.

"Мы доказали всем, что мы серьезный игрок, с которым придется считаться всем. Нас не очень четко слышали перед войной. Если бы были введены жесткие санкции против РФ, тогда можно было повлиять на события и ход истории", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, призыв Украины о закрытом небе до сих пор актуален.

"Относительно переговоров. Если Россия начинала с языка ультиматумов, то теперь есть диалог, сложный, но диалог. Во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиметра нашей территории", - подчеркнул председатель ОП.

По его словам, если бы Зеленский был президентом в 2014 году, Украина бы не потеряла Крым.

"Ведь начиналось все одинаково - и тогда, и сейчас", - считает Ермак.

Напомним, Ермак отметил, что украинская армия выше по уровню, чем некоторые армии НАТО.

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