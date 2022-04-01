По словам главы МИД, Реджеп Тайип Эрдоган создал в Турции "правильную атмосферу" на переговорах делегаций Украины и России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал "правильную атмосферу" на переговорах делегаций Украины и Российской Федерации в Турции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал на брифинге в Варшаве, который транслировался пресс-службой МИД в социальной сети Facebook.

"Мы благодарны президенту Турции за его усилия. Могу откровенно сказать, что именно благодаря тому, что он лично уделил внимание вопросу переговоров между Украиной и Россией, удалось перенести эти переговоры из Беларуси в Турцию. Это однозначно положительное решение. А также создать, на дипломатическом языке, правильную атмосферу на самих переговорах, потому что он обратился к участникам перед тем, как переговоры начались", - заявил Кулеба.

"И учитывая эти успехи турецкой дипломатии, безусловно, если ему удастся организовать встречу президентов Зеленского и Путина в Турции, то мы будем только приветствовать эту инициативу", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полон решимости провести переговоры с лидерами Украины и России и объединить их, чтобы положить конец кровопролитию.

Сегодня, 1 апреля, Эрдоган отметил, что Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни в Стамбуле. Президент Турции отметил, что договоренности, сформированы на переговорах делегаций Украины и России, формируют основу для встречи уровня президентов двух стран.

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.

Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Председатель фракции "Слуга народа", член делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны. По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

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