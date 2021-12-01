Ермак отметил, что могут состоятся два разговора с украинской стороной - до и после переговоров Байдена и Путина.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о запланированных телефонных разговорах президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

В частности, переговоры будут проведены до и после предстоящего разговора Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил Ермак в интервью "РБК-Украина".

"С американцами у нас сегодня контакты на очень высоком уровне практически каждые несколько дней. К примеру, ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины", - рассказал Ермак.

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Он заверил, что "точно будет один разговор с президентом, а может быть и два". По словам Ермака, возможно, до разговора с Путиным будет разговор с госсекретарем, а после – с президентом, но такой разговор "точно будет".

Как сообщал УНИАН, 30 ноября стало известно, что администрация Джо Байдена готовится ко встрече президентов США и России в декабре по видеосвязи. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. По мнению аналитиков, встреча направлена на определение Вашингтоном цены вторжения России в Украину и пути снижения напряженности между сторонами.

Автор: Ирина Погорелая