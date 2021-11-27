При этом Вашингтон не исключает своего возможного участия в "Минских переговорах".

Администрация Джо Байдена хочет воспользоваться встречей глав МИД стран-членов НАТО во вторник, чтобы сосредоточить внимание на вариантах реакции альянса на военное давление Кремля на Украину.

Об этом говорится в публикации Wall Street Journal.

Как сообщили изданию информированные источники, сейчас "в кулуарах" альянса продолжается дискуссия относительно того, как НАТО будет реагировать на растущую угрозу полномасштабного наступления РФ на Украину. Однако все соглашаются, что надо "сохранить политические каналы" с Москвой.

Варианты действий, пишет издание, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, содержат шаги по укреплению обороноспособности Украины, введению более жестких экономических санкций в отношении России.

Читайте такжеЗеленский назначил двух судей Конституционного судаВ то же время другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в частности ограничить военные учения США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине, заявили официальные лица в комментарии WST.

В свою очередь, Вашингтон не исключает своего возможного участия в "Минских переговорах".

Wall Street Journal подчеркивает, что мнения относительно реакции на давление Москвы в Вашингтоне разные: в Белом доме настаивают на поиске дипломатических путей решения кризиса, а Минобороны и Госдеп США подчеркивают важность усиления сдерживания.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская