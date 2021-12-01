Он говорит, что США много раз видели "русскую методичку".

США внимательно анализируют ситуацию после заявлений о подготовке к государственному перевороту в Украине.

Об этом во время брифинга заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

На вопрос о том, как он оценивает заявление Украины о попытке переворота, он ответил, что усилия по дестабилизации ситуации являются частью тактики России.

"Мы много раз видели русскую методичку. И частью этой методички является попытка создать так называемую провокацию как оправдание того, что Россия планировала сделать все время. Вписывается ли то, о чем сообщалось, в эту методичку, я не знаю, но мы очень обеспокоены движениями, которые мы видели вдоль границы Украины", - отметил Блинкен.

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"Мы знаем, что Россия часто сочетает свои усилия с попытками внутренней дестабилизации страны. Это часть методички", - подчеркнул он.

Блинкен отметил, что прокомментирует вопрос подробнее после консультаций с союзниками по НАТО.

"Позвольте мне лишь повторить, что любые эскалационные действия со стороны России приведут к серьезным последствиям", - сказал госсекретарь США.

"Госпереворот" в Украине

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Американский президент Джо Байден выразил беспокойство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране госпереворота.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что впоследствии ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

Автор: Людмила Жерновская