Путин хотел, чтобы Эрдоган уговорил Зеленского на переговоры.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не стал спасать российского диктатора Владимира Путина и выступать переговорщиком для завершения войны в Украине.

Как отметил в эфире телемарафона FREEДОМ журналист и социолог Игорь Яковенко, две человека пытались выступить "главными миротворцами на планете" – бизнесмен Илон Маск и президент Турции Эрдоган.

"Что касается Эрдогана, он выступил с идеей собрать некий консилиум из стран, в котором была бы Россия, но не было бы Украины. То есть попытаться решить судьбу Украины без Украины. Абсурдность этой идеи была с самого начала очевидна", – отметил Яковенко.

По его словам, турецкий лидер отказался от этой идеи после заседания G7 при участии Владимира Зеленского и голосования в Генассамблее ООН за резолюцию, осуждающую попытку аннексии Россией 4 областей Украины.

Яковенко также отметил, что Путин рассчитывал получить поддержку Эрдогана во время их встречи в Астане 13 октября, но убедился в ее отсутствии.

"Путин приехал в Астану, где главным событием была встреча с Эрдоганом, сразу после того, как его голосом проголосовала Турция против России [в ООН]. Эрдоган явно снял свою идею миротворчества, потому что она была абсолютно несвоевременна и даже как идея она становилась смешной. Путин ехал, чтобы все таки получить Эрдогана в качестве какого-то миротворца. … Эрдоган, безусловно, является союзником Украины, поставляет вооружение, говорит о поддержке. Надежды какие-то иллюзорные, что он уломает Зеленского на какие-то переговоры, даст мирную передышку России, они развеялись. Путин ехал в Астану за одним, получил другое", – комментирует эксперт.

Социолог также прогнозирует, что Путин теперь может разорвать зерновую сделку, которая разблокировала экспорт продовольствия из Украины.

"Зерновая сделка была осуществлена в значительной мере под идеей Эрдогана. Взамен этой зерновой сделки была энергетическая сделка – создание в Турции энергетического хаба, но там тоже история. Открытый вопрос – а кто будет покупать все это? Ну хаб создали, хранилище, большой перевалочный центр. Эрдоган будет это все потреблять сам? У него серьезные проблемы, за 80% инфляция, нужно разбираться со своей страной. В этой ситуации Путин ничего не получает от Эрдогана, просто ничего. Он, конечно, разражден, готов торпедировать зерновую сделку, раз уж не получается – ну так гори оно все огнем", – считает он.

Зерновая сделка: что стоит знать

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

За август и сентябрь в страны Африки было направлено 33 судна с украинским продовольствием по "зерновому коридору".

Срок действия соглашения истекает в середине ноября. 21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу. 29 сентября в Минагрополитики таже заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.

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